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Le grand voyage du petit pèlerin vol. 1

Halteren tyler Van

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Le grand voyage du petit pèlerin met le classique de John Bunyan, Le Voyage du pèlerin, à la portée du jeune public ! Cette toute nouvelle publication est un livre d'images coloré qui raconte l'histoire de Chrétien, un jeune pèlerin qui se rend de la ville de Destruction à la Cité céleste. Dans cette adaptation pour enfants, le personnage principal visite de nombreux lieux identiques à ceux de l'histoire originale, notamment le bourbier du Découragement, la Foire aux Vanités et le château du Doute. Le grand voyage du petit pèlerin est un beau livre à couverture rigide, parfait pour être lu aux enfants de 4 à 10 ans. Son récit captivant vous procurera de nombreuses heures de lecture pour le coucher et fera découvrir à vos enfants ou à vos petits-enfants toutes les luttes, les épreuves, les obstacles et les distractions qui font partie du pèlerinage chrétien. Aidez-nous à inspirer la prochaine génération de "petits pèlerins"!

Par Halteren tyler Van
Chez Cruciforme Editions

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Auteur

Halteren tyler Van

Editeur

Cruciforme Editions

Genre

Eveil de la foi

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Le grand voyage du petit pèlerin vol. 1

Halteren tyler Van

Paru le 09/07/2026

224 pages

Cruciforme Editions

15,00 €

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