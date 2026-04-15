Excel (versions 2024 et Microsoft 365)

Cet ouvrage réunit en un seul volume deux livres complémentaires consacrés à Excel dans ses versions 2024 et Microsoft 365 : un manuel de référence (collection Référence Bureautique) présentant en détail les principales fonctionnalités du tableur, et un cahier d'exercices proposant de nombreux énoncés accompagnés de leurs corrigés. Vous disposez ainsi à la fois d'un support complet pour maîtriser Excel et d'une large série d'exercices pour vous entraîner et approfondir vos connaissances. Première partie : le manuel de référence Ce guide pratique présente dans le détail les différentes fonctions du tableur Microsoft® Excel. Vous y découvrirez l'environnement de travail, la gestion des classeurs et des feuilles, la saisie et la modification des données, les calculs simples ou avancés (dont les nouvelles fonctions de 2024), les outils d'analyse (scénarios, valeur cible, audit, Solveur), la mise en forme des tableaux, le tri et le filtrage des données, l'impression, la création de graphiques et l'insertion d'objets graphiques. Sont également abordés les tableaux et graphiques croisés dynamiques, les fonctionnalités de travail collaboratif, l'importation de données, les macro-commandes, ainsi que l'utilisation de Copilot pour les utilisateurs de Microsoft 365. Deuxième partie : le cahier d'exercices Les exercices couvrent un large éventail de sujets et sont regroupés par thèmes : Conception, mise en forme et impression de tableaux Fonctions de calcul variées (statistiques, logiques, dates et heures, calculs matriciels, fonctions de consultation et de texte...) Consolidation des données et simulations (valeur cible, scénarios, solveur) Création de graphiques et utilisation de 3D Maps Tableaux de données, tableaux et graphiques croisés dynamiques, références structurées Fonctions avancées et nouveautés d'Excel Chaque exercice précise les objectifs à atteindre et les fonctions à mobiliser.