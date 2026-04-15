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#Album jeunesse

Un arbre est tombé...

Kirsten Pendreigh, Elke Boschinger

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Dans la forêt, un arbre immense se balance au soleil. C'est un lieu où grandir, se reposer, trouver refuge... Pendant des dizaines d'années, il constitue un nichoir, un perchoir, un observatoire... Puis, un jour, sa sève ralentit, ses racines faiblissent, son écorce de fragilise, et il finit par tomber ! Mais, une fois tombé au sol, une nouvelle existence commence : il devient un tronc-nurserie ! Il accueille de nouveaux animaux et organismes venus chercher un abri, de la fraîcheur ou même de la nourriture... Dans sa carcasse à terre se dépose et s'implante une graine, un nouvel arbre se développe... Découvrir un tronc-nurserie Un bel album tout simple pour aborder un concept très actuel : laisser la forêt se régénérer, laisser les arbres morts jouer leur rôle de troncs-nourriciers et accueillir tous les organismes dont la forêt a besoin pour rester saine et belle. Un magnifique documentaire qui se lit comme un album De superbes planches à détailler en famille, avec peu de textes, qui nous plongent au coeur de la forêt et de son ambiance, pour apprendre à se poser et observer la nature. Des pages plus précises avec plus d'informations complètent le sujet à la fin du livre pour aller plus loin avec les parents (expliquer l'érosion des sols, les apports en engrais naturels...). Le cycle de vie d'un arbre L'arbre mort est source de vie, il forme le terreau idéal pour qu'un nouvel arbre se développe et que la vie se poursuive. Une jolie façon de boucler la boucle et d'expliquer le cycle de vie d'un arbre.

Par Kirsten Pendreigh, Elke Boschinger
Chez Editions Milan

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Auteur

Kirsten Pendreigh, Elke Boschinger

Editeur

Editions Milan

Genre

Milan

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Un arbre est tombé...

Kirsten Pendreigh, Elke Boschinger trad. Sylvie Lucas

Paru le 15/04/2026

44 pages

Editions Milan

14,90 €

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Scannez le code barre 9782408063863
9782408063863
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