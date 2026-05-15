Nouveauté ! La Véliberté est un itinéraire qui est librement inspiré par l'auteur Noël Itier. Il suit le plus souvent des routes à faible circulation mais aussi des tronçons sur voies vertes ainsi qu'un parcours de plus de 80 km sur la véloroute Vallée et Gorges de l'Aveyron. Du fleuve La Loire au canal latéral de La Garonne, La Véliberté traverse les massifs du Velay, de la Margeride, de l'Aubrac, puis les gorges de l'Aveyron pour rejoindre le Tarn à Montauban pour un total de 427 km.