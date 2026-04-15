Grâce à des illustrations et à des photos, ce livre propose aux enfants de découvrir le lézard des murailles dans son milieu, et encourage à observer les espèces en plein air. Avec une activité et un poster ! Le lézard, un reptile fascinant Sais-tu que le lézard est un animal à sang froid, c'est-à-dire que son corps n'est pas toujours à la même température ? Il est aussi capable de détacher sa queue pour échapper à ses prédateurs, ou encore de capter bruits, mouvements et odeurs grâce à sa langue ! "Mes docs nature" , la collection qui reconnecte à la nature Cette collection de monographies d'animaux et de végétaux présente des espèces que l'enfant peut facilement observer, en ville ou à la campagne. Elle encourage les enfants à aller en plein air et les accompagne dans leur (re)découverte du vivant. Une mascotte guide les lecteurs et lectrices, et s'émerveille avec eux. Les plus : une activité dans le respect de l'animal ou du végétal, une carte d'identité façon carte à collectionner, et un poster.