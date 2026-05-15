Les jumeaux Jade et Mica, deux enfants totalement fans des marsupilamis, se voient confier une incroyable mission : veiller sur trois oeufs de marsu ! Mais attention : ils doivent les garder cachés afin de les soustraire à la convoitise des hommes... Le souci, c'est que les oeufs vont éclore et donner libre cours à l'énergie et à l'humour de l'adorable Hope, du sautillant Twister et de Punch le rebelle ! La petite ville palombienne de Jade et Mica va vite se transformer en super terrain de jeux, et la vie des jumeaux, en incroyable(s) aventure(s)... Inspirée du formidable travail de Franquin, la série animée événement Les marsupilamis fait en toute logique une incursion dans le monde de la BD ! L'occasion de découvrir les origines des nouveaux marsus stars sous les talents conjoints de Goum, designer de la série Les marsupilamis, et de l'Américaine Amanda Deibert, sa scénariste !