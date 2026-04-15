Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La mésange

Stéphanie Ledu, Andrea Innocent

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grâce à des illustrations et à des photos, ce livre propose aux enfants de découvrir la mésange charbonnière dans son milieu, et encourage à observer les espèces en plein air. Avec une activité et un poster ! La mésange, un oiseau surprenant Sais-tu que la mésange est une vraie acrobate, grâce à ses griffes lui permettant de tenir dans toutes les positions, même la tête à l'envers ? Elle prend aussi très soin de ses plumes, en prenant des bains et en les lissant avec son bec ! Enfin, les parents mésanges nettoient le nid en sortant les crottes des oisillons, enrobées dans une enveloppe ! "Mes docs nature" , la collection qui reconnecte à la nature Cette collection de monographies d'animaux et de végétaux présente des espèces que l'enfant peut facilement observer, en ville ou à la campagne. Elle encourage les enfants à aller en plein air et les accompagne dans leur (re)découverte du vivant. Une mascotte guide les lecteurs et lectrices, et s'émerveille avec eux. Les plus : une activité dans le respect de l'animal ou du végétal, une carte d'identité façon carte à collectionner, et un poster.

Par Stéphanie Ledu, Andrea Innocent
Chez Editions Milan

|

Auteur

Stéphanie Ledu, Andrea Innocent

Editeur

Editions Milan

Genre

Insectes et oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La mésange par Stéphanie Ledu, Andrea Innocent

Commenter ce livre

 

La mésange

Stéphanie Ledu, Andrea Innocent

Paru le 15/04/2026

40 pages

Editions Milan

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408063825
9782408063825
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.