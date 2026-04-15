Grâce à des illustrations et à des photos, ce livre propose aux enfants de découvrir la mésange charbonnière dans son milieu, et encourage à observer les espèces en plein air. Avec une activité et un poster ! La mésange, un oiseau surprenant Sais-tu que la mésange est une vraie acrobate, grâce à ses griffes lui permettant de tenir dans toutes les positions, même la tête à l'envers ? Elle prend aussi très soin de ses plumes, en prenant des bains et en les lissant avec son bec ! Enfin, les parents mésanges nettoient le nid en sortant les crottes des oisillons, enrobées dans une enveloppe ! "Mes docs nature" , la collection qui reconnecte à la nature Cette collection de monographies d'animaux et de végétaux présente des espèces que l'enfant peut facilement observer, en ville ou à la campagne. Elle encourage les enfants à aller en plein air et les accompagne dans leur (re)découverte du vivant. Une mascotte guide les lecteurs et lectrices, et s'émerveille avec eux. Les plus : une activité dans le respect de l'animal ou du végétal, une carte d'identité façon carte à collectionner, et un poster.