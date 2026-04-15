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#Essais

Pâquerette, chardon...

Marie-Elise Masson, Boris Presseq

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La nature est partout autour de nous ! Le premier album documentaire pour explorer ta rue et découvrir ces plantes sauvages qui poussent contre le mur, au bord du trottoir ou même sur la chaussée ! Car on prend mieux soin de ce que l'on connaît. Un documentaire pour apprendre à connaître, pour agir et pour rêver. Cet ouvrage est publié avec le concours de la région Occitanie. Un guide de la nature en ville Ce documentaire propose à nos petits curieux de découvrir une centaine de plantes qui poussent aux quatre saisons dans toutes les villes, du nord au sud de la France, et le rôle essentiel qu'elles jouent dans notre environnement. Pâquerette, chardon, pissenlit, coquelicot, fougère, frêne, ronce, ortie, plantain... La parution de ce livre est soutenue par l'Agence Unique Occitanie Culture. Botaniste en herbe, protecteur de la nature L'auteur, passionné de sensibilisation à la nature sauvage urbaine, botaniste au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, éveille non seulement la curiosité de l'enfant en nommant la nature qui l'entoure au quotidien, mais il lui propose aussi de devenir acteur en écrivant le nom des plantes sur les trottoirs, en arrosant certaines pousses pour enjoliver la rue, en dispersant des graines pour ramener la nature en ville... Une entrée par l'image Les multiples grandes scènes, magnifiquement illustrées par Marie-Elise Masson, offrent à l'enfant une plongée dans un univers à la fois très familier - la rue, le parc, le trottoir... - et radicalement différent, car les plantes sauvages devant lesquelles il passe au quotidien sans les remarquer sont mises en valeur et légendées. Un documentaire interactif L'enfant circule d'une double à l'autre. A la façon d'un cherche-et-trouve, il identifie les plantes et les animaux qu'il connaît déjà, découvre le nom de celles inconnues et apprend, en tournant la page, quelques informations étonnantes et amusantes sur leurs qualités ou les animaux qu'elles attirent. Ce faisant, il exerce son sens de l'observation, son attention, son imagination. Accessible dès 5 ans... et aussi pour les parents Un documentaire pensé pour les enfants dès 5 ans, avec l'image comme support d'information. Leur curiosité est satisfaite grâce aux petits textes qui accompagnent les zooms illustrés. Ils délivrent des informations de façon simple et accessible. Tous les termes employés sont expliqués.

Par Marie-Elise Masson, Boris Presseq
Chez Editions Milan

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Auteur

Marie-Elise Masson, Boris Presseq

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres milieux naturels

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Pâquerette, chardon...

Marie-Elise Masson, Boris Presseq

Paru le 15/04/2026

48 pages

Editions Milan

14,90 €

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