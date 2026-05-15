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Aires de camping-car et van en France

Ouest-France, Park réseau Camping-car

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Camping-Car Park est le premier réseau européeen d'aires d'étape, de services... pour les camping-cars et les vans autonomes Ce guide recense plus de 600 adresses, classées par région et par département, pour faciliter le choix de vos prochaines destinations en France Pour chacune des aires est proposée une présentation efficace et pertinente mettant en avant la localisation, les services, les activités de plein air (voies pédestres et cyclables à proximité) et les curiosités patrimoniales (châteaux, églises, villages pittoresques...) Des focus sur des communes et des sites touristiques, avec plus de 400 photos, pour mieux vous projeter sur les routes...

Par Ouest-France, Park réseau Camping-car
Chez Ouest-France

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Auteur

Ouest-France, Park réseau Camping-car

Editeur

Ouest-France

Genre

France

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Aires de camping-car et van en France

Ouest-France, Park réseau Camping-car

Paru le 15/05/2026

352 pages

Ouest-France

25,00 €

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