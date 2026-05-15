Fruit d'un travail colossal effectué à partir de très nombreuses archives, dont certaines étaient jusque alors inaccessibles, cette biographie est appelée à devenir LE livre de référence sur la vie du roi Baudouin. Ces nouveaux éclairages permettent de mieux saisir les rouages des décisions qu'il a prises dans un contexte historique marqué par de nombreux bouleversements (la décolonisation, la construction européenne, la transformation de la Belgique en Etat fédéral, les évolutions des moeurs, etc.). Ils permettent également d'approfondir la connaissance d'un homme qui n'était pas préparé à être roi mais qui a fini par s'imposer dans le coeur de nombre de ses sujets et à bénéficier d'une aura mondiale.