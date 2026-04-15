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#Roman francophone

Thérèse Raquin

Emile Zola, Laurence Rauline

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Etouffant dans un mariage sans amour avec son cousin Camille, Thérèse s'ennuie, jusqu'au jour où elle noue une relation tumultueuse avec le sombre Laurent. Empêchés de vivre pleinement leur amour, les deux amants décident de se débarrasser du mari gênant au cours d'une promenade en barque... Dans ce premier roman, Zola pose les fondements de son écriture naturaliste et décrit avec minutie l'implacable et tragique mécanique d'un assassinat, motivé par une passion dévorante. Au programme de français de 1re technologique, le premier roman d'Emile Zola, suivi du parcours littéraire "Anatomie des passions". Dans une édition spéciale bac de français pour faciliter la préparation à l'épreuve.

Par Emile Zola, Laurence Rauline
Chez Hatier

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Auteur

Emile Zola, Laurence Rauline

Editeur

Hatier

Genre

Lycée

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Thérèse Raquin

Emile Zola, Laurence Rauline

Paru le 22/04/2026

352 pages

Hatier

3,50 €

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