Thérèse Raquin

Etouffant dans un mariage sans amour avec son cousin Camille, Thérèse s'ennuie, jusqu'au jour où elle noue une relation tumultueuse avec le sombre Laurent. Empêchés de vivre pleinement leur amour, les deux amants décident de se débarrasser du mari gênant au cours d'une promenade en barque... Dans ce premier roman, Zola pose les fondements de son écriture naturaliste et décrit avec minutie l'implacable et tragique mécanique d'un assassinat, motivé par une passion dévorante. Au programme de français de 1re technologique, le premier roman d'Emile Zola, suivi du parcours littéraire "Anatomie des passions". Dans une édition spéciale bac de français pour faciliter la préparation à l'épreuve.