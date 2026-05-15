Basara Tome 1 . Star Edition

Dans un Japon ravagé dirigé par un roi tyrannique, une prophétie annonce la naissance d'un "enfant élu" capable de changer le destin du pays. Au village de Byakko naissent des jumeaux, Tatara et Sarasa. Lorsque Tatara, désigné comme l'élu, est tué par le redouté Roi Rouge, Sarasa décide de reprendre son identité et de devenir le symbole de la rébellion. En chemin, elle rencontre Shuri, sans savoir qu'il est le Roi Rouge : un amour puissant naît entre eux. Ils ignorent qu'ils sont ennemis jurés et qu'ils vont devoir s'affronter. Entre aventures, intrigues politiques et romance tragique, Basara est une saga culte portée par la force de ses personnages et la puissance narrative de Yumi Tamura. Elle aborde sans mièvrerie , mais avec émotions, tous les aspects de la vie, du plus sublime au plus laid, à travers des personnages profonds et attachants.