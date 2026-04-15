Les énigmes de la conquête de l'espace CM2

Tu adores les énigmes et tu te passionnes pour l'espace et sa découverte ? Deviens un acteur de l'histoire et résous chaque énigme de ce cahier ! Réviser les fondamentaux du programme de CM2 sera l'occasion pour toi d'en apprendre davantage sur ta période historique préférée : jeux de langue, défis de mathématiques ou énigmes logiques. Dans ce cahier, conçu par une enseignante et créé en partenariat avec Quelle Histoire, l'éditeur incontournable pour découvrir l'histoire et le patrimoine culturel mondial de façon ludique, les parcours de révision sont nombreux grâce aux choix à effectuer pour continuer ta lecture. Retrouve, en fin d'ouvrage, toutes les solutions des exercices et des énigmes.