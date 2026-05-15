Très jeune, Yvonne quitte le Nord pour venir grandir dans le Paris miséreux de ce début de siècle. Elle nous fait partager ses jeux d'enfant sur la Butte Montmartre, chaussée de galoches de bois qui résonnent sur les pavés disjoints, tandis que notre coeur s'émeut des souffrances de son enfance meurtrie. Pourtant, aucun misérabilisme dans cette peinture à la Zola de cette fillette prématurément privée de sa mère et que rien n'épargne. Loin de l'anéantir, les épreuves forgent en elle une force de caractère et une soif de vie qui la conduiront à devenir une femme engagée qui ne se soumettra jamais. Couturière pour l'Armée, bourrelière pour coudre les cuirs des chevaux engagés au combat, puis munitionnette dans une usine de fabrication d'obus, plus que tout, elle aime la vie et se sentir utile à la cause commune. Portée par ses valeurs humanistes et sa spiritualité, elle croque la vie et s'ouvre à toutes les rencontres, s'intéresse à la politique, les luttes ouvrières, les revendications féministes dans un esprit de liberté et d'indépendance. Ce roman rend hommage à toutes les femmes de sa génération qui ont mené ce combat pour l'égalité. A partir des carnets laissés par sa grand-mère, Hélène Jeusset-Vincelet nous raconte la vie d'une famille ouvrière au XIXe, quittant le Nord pour Paris. C'est un témoignage extraordinairement précis sur la vie à cette époque dans les faubourgs parisiens et en banlieue. C'est aussi le récit de l'émancipation des femmes, poussées par la misère à prendre leur part dans la société. Les petits métiers et les petits patrons, les association caritatives et les mouvements chrétiens comme la JOC qui structurent une vie fragile, courageuse et accompagnent une ascension sociale difficilement acquise. Nul doute que cela évoquera des souvenirs à tous car il s'agit, pour beaucoup de Français d'aujourd'hui, de la vie de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Quand ce n'est pas une découverte de ce qu'ils furent véritablement.