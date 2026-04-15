Le 20 avril 1912, l'Irlandais Bram Stoker (né en 1847), l'une des plus grandes figures de la littérature gothique anglo-saxonne, basculait "au-delà du crépuscule" . L'auteur de Dracula, le plus terrifiant livre d'épouvante du XIXe siècle, plongeait alors dans un long purgatoire, relégué dans l'ombre de sa monstrueuse et vampirique créature qui, elle, au contraire, allait bientôt devenir, par la magie du théâtre, puis du cinéma, un nouveau mythe moderne, connu universellement, imprégnant tous les domaines de la pop-culture. Dans cette biographie, Alain Pozzuoli explore la vie intime et contrastée de Bram Stoker, figure au carrefour de la littérature, du théâtre, du journalisme, de l'occultisme et de la politique britanniques du XIXe siècle. Il met en lumière ses liens avec les grandes personnalités de l'époque victorienne, d'Oscar Wilde à Sir Arthur Conan Doyle. De Dublin, à Londres, en passant par les Etats-Unis, toutes les étapes de sa vie sont ici racontées avec leurs corollaires dans son oeuvre littéraire. Un livre passionnant, agrémenté de nombreuses annexes. Alain Pozzuoli est spécialiste de Bram Stoker, de Dracula, des vampires et de l'Irlande, auxquels il a consacré de nombreux essais et ouvrages de référence. Il est également auteur de fiction, avec deux romans vampiriques et un thriller (Crimes à l'irlandaise).