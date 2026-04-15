Fermat Kitchen Tome 6

"Tu ne penses pas que tu as une vision trop limitée ? " Depuis qu'il a goûté au plaisir de la pâtisserie, Gaku s'épanouit en créant des desserts où s'expriment sa créativité et son esprit cartésien, et son ascension semble inarrêtable. Mais lorsqu'un mystérieux chef, Aoshi Nanase, fait irruption au restaurant, la recette qu'il prépare pour Gaku ébranle toutes ses certitudes, lui laissant entrevoir une autre voie vers la "vérité" . Sa venue fait également ressurgir le passé de Kai... Car nul ne progresse sans relever des défis inédits : un nouveau chapitre s'ouvre pour ceux qui visent l'excellence culinaire ! Dans ce nouveau titre issu du Gekkan Shônen Magazine, Yûgo Kobayashi, auteur d'Ao Ashi et Short Peace, aborde la gastronomie française, et nous promet une histoire pleine de passion !