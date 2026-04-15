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Mother Parasite Tome 5

Sato Hirohisa

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Après avoir été appelé par Kaoru et Seiya, Ryota se fait accidentellement poignarder. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, après avoir erré entre la vie et la mort, deux mères lui font face. Harumi Nakamura, encore sous le choc, prie pour l'innocence de Seiya, mais Rika Kasai laisse clairement entendre qu'il est le véritable coupable de cet incident. Deux mères, c'est une de trop... Un combat féroce s'engage alors entre les deux femmes ! Jusqu'où iront-elles pour protéger leur enfant ?

Par Sato Hirohisa
Chez Mangetsu

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Auteur

Sato Hirohisa

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Mother Parasite Tome 5

Sato Hirohisa trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 15/04/2026

144 pages

Mangetsu

8,20 €

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