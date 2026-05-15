Le groupe clandestin

Adrien a seize ans. Il vivote dans le pensionnat d'un régime totalitaire, l'Ordre. Dix Oligarques dirigent d'une main de fer cette société ultra technologique, où les libertés individuelles sont restreintes. Un jour, une panne de bus offre à l'adolescent un contact bref avec la nature. Pour Adrien qui n'a toujours connu que l'univers gris et aseptisé d'une mégapole, c'est le choc, un coup de foudre ! Son intérêt pour la nature s'éveille, en même temps que sa conscience. La vie qu'il menait jusqu'alors lui apparaît froide, les relations humaines impersonnelles et dénuées de sens. Heureusement, il est repéré par une troupe de scouts clandestins. C'est une vie d'aventure et d'amitié qu'il découvre, avec ses nuits en forêt, ses jeux passionnants, sa saine émulation, ses rires, mais aussi le danger. Car ces jeunes sont un défi à l'Ordre. Des résistants à l'esprit libre qu'il faut supprimer...