Teenage Mutant Ninja Turtles - Les tortues ninja Intégrale tome 9

L'intégrale Tortues Ninja se poursuit avec un neuvième tome constitué à moitié de récits totalement inédits en France. Dans l'intrigue principale, les Tortues retournent sur Burnow Island pour y découvrir un nouveau mutant du nom de Leatherhead. Ami ou ennemi ? Telle est la question. En parallèle, les lecteurs retrouveront des récits de Sophie Campbell dédiés à Alopex et Karai, mais aussi le numéro crossover avec Usagi Yojimbo, le célèbre lapin samourai de Stan Sakai. Un volume immanquable pour les fans des Tortues, nouveaux venus comme ceux de longue date.