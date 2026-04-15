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Teenage Mutant Ninja Turtles - Les tortues ninja Intégrale tome 9

Erik Burnham, Rich Douek, Bobby Curnow, Tom Waltz

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L'intégrale Tortues Ninja se poursuit avec un neuvième tome constitué à moitié de récits totalement inédits en France. Dans l'intrigue principale, les Tortues retournent sur Burnow Island pour y découvrir un nouveau mutant du nom de Leatherhead. Ami ou ennemi ? Telle est la question. En parallèle, les lecteurs retrouveront des récits de Sophie Campbell dédiés à Alopex et Karai, mais aussi le numéro crossover avec Usagi Yojimbo, le célèbre lapin samourai de Stan Sakai. Un volume immanquable pour les fans des Tortues, nouveaux venus comme ceux de longue date.

Par Erik Burnham, Rich Douek, Bobby Curnow, Tom Waltz
Chez Hi Comics

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Auteur

Erik Burnham, Rich Douek, Bobby Curnow, Tom Waltz

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics divers

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Teenage Mutant Ninja Turtles - Les tortues ninja Intégrale tome 9

Erik Burnham, Rich Douek, Bobby Curnow, Tom Waltz trad. Mathieu Auverdin

Paru le 15/04/2026

336 pages

Hi Comics

39,95 €

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