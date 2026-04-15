Les oubliés de Valyvert

Défie-le-Vent-à-la-course et Lis-le-Coeur-des-Bêtes vivent dans la vallée de Valyvert. Ils attendent avec impatience le jour de la cérémonie qui les fera passer dans l'Age-Vrai et leur attribuera un Nom-Véritable. Mais ce matin-là, une étrange marque dans le ciel s'apprête à bouleverser leur quotidien bien tissé. Si Lilc' n'en est pas alarmé, Délv' y voit un phénomène assez inquiétant pour avertir l'ancien le plus respecté du village. Et quand les deux amis commencent à enquêter, ils pourraient bien en apprendre beaucoup plus qu'ils ne le voudraient sur leur histoire, découvrir un passé inconcevable et un horizon trop douloureux pour être vrai... Ce monde qu'ils connaissent depuis toujours cache manifestement plus d'un secret.