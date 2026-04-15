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Armin Wegner

Fabien Tillon, Paolo Cossi

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Eté 1966, sur l'île de Stromboli, trois jeunes Allemands participent à des fouilles archéologiques menées par un écrivain et mondain français, Donnadieu de Vorgues. Dans ce microcosme européen, ils croisent la route d'Armin Wegner, en exil sur l'île. Celui-ci se lie d'amitié avec Liselotte, membre de l'équipe, à laquelle il révèle son passé. A. Wegner est l'un des témoins capitaux des génocides arménien et juif. Photographe, ses images sont (quasiment) les seuls documents visuels permettant d'authentifier la réalité effective du génocide arménien.

Par Fabien Tillon, Paolo Cossi
Chez Des ronds dans l'O

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Auteur

Fabien Tillon, Paolo Cossi

Editeur

Des ronds dans l'O

Genre

Historique

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Armin Wegner

Fabien Tillon, Paolo Cossi

Paru le 15/04/2026

Des ronds dans l'O

26,00 €

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