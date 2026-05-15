À la une, à la deux, à la trois !

A la 1, à la 2, à la 3... Pipou, le lapin, tient la main de ses parents et joue à la balançoire. Un jeu simple, familier, qui devient peu à peu le point de départ d'un voyage imaginaire débridé. A chaque élan, on bascule progressivement dans un monde surréaliste, sans jamais perdre le fil affectif : Pipou est toujours accueilli, porté, accompagné. Points forts : - Bouloup bouloup, on recommence ? Le texte s'appuie sur la répétition et le rythme. Il favorise la participation orale de l'enfant. - Le retour final à la maison, tout en douceur, sécurise l'enfant et clôt l'aventure sur une note apaisante. - Les illustrations en tons directs apportent fraicheur et dynamisme.