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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

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L'Ordinateur ne change pas, mais l'humanité non plus... Plongez dans les meilleures missions de création française pour Paranoia ! Créées pour les différentes éditions mais adaptées à la nouvelle version (parfaite) de ce classique indémodable du jeu de rôle, ces missions emmèneront vos Clarificateurs dans des aventures french touch qui ont traversé les années avec bonheur. Le tout agrémenté d'illustrations hautes en couleur (d'infrarouge à ultraviolet bien sûr ! ) Découvrez des missions prêtes à jouer à la saveur incomparable. La trahison ne paye pas. Six missions tricolores dans un superbe écrin. Avec une telle pléiade de psychopathes célébrités, de missions (absurdes) importantes, d'équipements (défectueux) de qualité, que vous ne pourrez qu'être (effrayés) fiers de servir l'Ordinateur. Préparez vos zygomatiques ! Et oui, les joueurs peuvent acheter ce livre, mais ils ont interdiction de le lire. En cas d'infraction, rendez-vous immédiatement à la guillotine la plus proche, citoyen.

Par Keith Garrett, Wj Macguffin
Chez Akileos

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Auteur

Keith Garrett, Wj Macguffin

Editeur

Akileos

Genre

Jeux de société

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Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

Paru le 29/04/2026

Akileos

40,00 €

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