Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Le papillon citron

Cécile Jacoud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection La nature en catimini : cinq illustrations tunnel, faites de quatre plans successifs, présentent la vie cachée dans la nature, pour les tout-petits. Le 4e titre de cette collection présente le papillon citron. De la chenille qui sort de l'oeuf et grignote les feuillesà la chrysalide, jusqu'au papillon qui butine et s'envole, chaque étape révèle ses secrets. Points forts : Met en avant la transformation de la chenille en papillon de manière ludique et poétique. Un texte simple et visuel adapté aux tout-petits, pour stimuler curiosité et émerveillement.

Par Cécile Jacoud
Chez Amaterra

|

Auteur

Cécile Jacoud

Editeur

Amaterra

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le papillon citron par Cécile Jacoud

Commenter ce livre

 

Le papillon citron

Cécile Jacoud

Paru le 15/05/2026

Amaterra

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782368563892
9782368563892
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.