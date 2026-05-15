La collection La nature en catimini : cinq illustrations tunnel, faites de quatre plans successifs, présentent la vie cachée dans la nature, pour les tout-petits. Le 4e titre de cette collection présente le papillon citron. De la chenille qui sort de l'oeuf et grignote les feuillesà la chrysalide, jusqu'au papillon qui butine et s'envole, chaque étape révèle ses secrets. Points forts : Met en avant la transformation de la chenille en papillon de manière ludique et poétique. Un texte simple et visuel adapté aux tout-petits, pour stimuler curiosité et émerveillement.