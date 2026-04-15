Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ca sent la satire à plein nez. Vous voulez jouer à PARANOIA ? Félicitations ! Vous êtes supérieur aux autres joueurs et vous avez un goût exquis. En plus, vous avez fière allure. Cependant, pour jouer à PARANOIA, il vous faut des missions qui présentent des défis vibrants et torturants, permettant à vos joueurs de... collaborer harmonieusement entre Clarificateurs. Et peut-être même de réussir leur mission. Où pouvez-vous trouver plusieurs missions réunies dans un seul endroit pour jouer à PARANOIA jusqu'à ce que tout le monde soit plié de rire au point de ne plus pouvoir respirer ? Oui, c'est dans ce livre. Rien qu'en le lisant, vous êtes déjà supérieur. Dans ce petit bijou, les MJ de Paranoia trouveront des missions prêtes à jouer. Vous êtes libres (d'obéir aux ordres). Cinq missions. Un seul livre. Et plus de situations absurdes que vous ne pouvez en gérer avec un pistolet laser déchargé. Bienvenue dans Le Meilleur des Missions : la satire vous tend les bras. Ah et au fait, les joueurs peuvent acheter ce livre, mais ils ont interdiction de le lire. Ca ruinerait tout le plaisir.

Par Keith Garrett, Wj Macguffin
Chez Akileos

|

Auteur

Keith Garrett, Wj Macguffin

Editeur

Akileos

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paranoia par Keith Garrett, Wj Macguffin

Commenter ce livre

 

Paranoia

Keith Garrett, Wj Macguffin

Paru le 29/04/2026

Akileos

40,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355746949
9782355746949
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.