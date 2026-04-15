Ca sent la satire à plein nez. Vous voulez jouer à PARANOIA ? Félicitations ! Vous êtes supérieur aux autres joueurs et vous avez un goût exquis. En plus, vous avez fière allure. Cependant, pour jouer à PARANOIA, il vous faut des missions qui présentent des défis vibrants et torturants, permettant à vos joueurs de... collaborer harmonieusement entre Clarificateurs. Et peut-être même de réussir leur mission. Où pouvez-vous trouver plusieurs missions réunies dans un seul endroit pour jouer à PARANOIA jusqu'à ce que tout le monde soit plié de rire au point de ne plus pouvoir respirer ? Oui, c'est dans ce livre. Rien qu'en le lisant, vous êtes déjà supérieur. Dans ce petit bijou, les MJ de Paranoia trouveront des missions prêtes à jouer. Vous êtes libres (d'obéir aux ordres). Cinq missions. Un seul livre. Et plus de situations absurdes que vous ne pouvez en gérer avec un pistolet laser déchargé. Bienvenue dans Le Meilleur des Missions : la satire vous tend les bras. Ah et au fait, les joueurs peuvent acheter ce livre, mais ils ont interdiction de le lire. Ca ruinerait tout le plaisir.