Love Languages

Love in Translation Sarah Huxley a quitté Londres pour Paris. Mais elle y mène une vie solitaire, faite de travail, loin des attentes romantiques que l'on peut prêter à la capitale. Quand elle rencontre Ping Loh, une jeune fille au pair d'origine chinoise, la vie des deux femmes bascule... Des premiers balbutiements timides en passant par les incompréhensions, les deux femmes vont progressivement trouver un langage commun et essayer de surmonter les barrières linguistiques. A travers les rendez-vous au musée ou au marché, entre les SMS et les applications de traduction, Ping et Sarah vont commencer lentement à apprendre la langue de l'autre, communiquant dans un mélange d'anglais, de français et de cantonais. A mesure que leur amitié s'épanouit, leur dialecte privé s'enrichit également, un patchwork linguistique personnel, un secret partagé rien que pour elles. Mais lorsque leurs sentiments l'une pour l'autre s'intensifient, elles vont découvrir que les mots les plus simples à traduire peuvent être parfois les plus difficiles à prononcer... Après Recette de famille, James Albon revient avec un roman graphique lumineux tant sur le fond que sur la forme. L'artiste, aussi exigeant que talentueux, interroge le sens des mots, les liens interculturels et le rapport à l'autre à travers une romance inattendue qui dépasse nos différences et fait tomber les barrières. Un album puissant, réalisé en couleur directe, qui nous éblouit.