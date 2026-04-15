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#Album jeunesse

Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle

Lionel Tarchala, Coralie Crus

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Une ode improbable à la solidarité et à la résilience, face à la montée des eaux, portée par un équipage de choc ! Juché tout en haut d'une falaise, le petit Phare du Bout du Monde se tient droit comme un I majuscule. Toujours fringant dans son collant rouge et blanc, il veille sur les côtes et le village. Mais Augustine, sa gardienne, n'a plus l'âge de s'occuper de ses rouages : elle cherche un remplaçant. Samson, le coiffeur, ne peut pas shampooiner et gardienner en même temps. Sophia, la maîtresse du village, doit s'occuper de sa classe envahie de cahiers. Et Blédoux, le boulanger, ne peut pas abandonner sa boulangerie. Et puis, est-on vraiment sûr que ce phare serve encore à quelque-chose ? ... Quand un gros orage vient faire exploser sa colère. - Qu'allons-nous faire ? - Tous au phare ! lance Augustine. Cette ode à la solidarité traite d'un sujet anxiogène, la montée des eaux, à hauteur d'enfants. Un album porté par l'écriture savoureuse de Coralie Crus et l'univers joyeux de Lionel Tarchala, pour célébrer la résilience et le vivre-ensemble.

Par Lionel Tarchala, Coralie Crus
Chez Glénat

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Auteur

Lionel Tarchala, Coralie Crus

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle

Lionel Tarchala, Coralie Crus

Paru le 15/04/2026

40 pages

Glénat

14,90 €

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