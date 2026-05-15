Je vais sur le pot !

TOUTES LES CLES POUR DEVENIR PROPRE avec P'tits Véhicules ! Vous sentez votre enfant bientôt prêt à retirer sa couche ? L'entrée en maternelle arrive à grands pas ? Il est temps de mettre en place une routine de la propreté pour l'aider à utiliser les toilettes de façon régulière. A la fois pratique et ludique, ce tableau aux couleurs de l'univers P'tits Véhicules vous permet de développer son autonomie. AU RECTO : le semainier de propreté à compléter chaque jour avec votre enfant, vous verrez sa progression en un coup d'oeil. AU VERSO : le rituel de propreté sous forme de parcours pour suivre les étapes et l'encourager à aller sur le pot pour devenir propre. AVEC 50 grands stickers épais et repositionnables à l'infini Un outil spécialement pensé pour devenir autonome !