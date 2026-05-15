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Je vais sur le pot !

Alexis Nesme

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TOUTES LES CLES POUR DEVENIR PROPRE avec P'tits Véhicules ! Vous sentez votre enfant bientôt prêt à retirer sa couche ? L'entrée en maternelle arrive à grands pas ? Il est temps de mettre en place une routine de la propreté pour l'aider à utiliser les toilettes de façon régulière. A la fois pratique et ludique, ce tableau aux couleurs de l'univers P'tits Véhicules vous permet de développer son autonomie. AU RECTO : le semainier de propreté à compléter chaque jour avec votre enfant, vous verrez sa progression en un coup d'oeil. AU VERSO : le rituel de propreté sous forme de parcours pour suivre les étapes et l'encourager à aller sur le pot pour devenir propre. AVEC 50 grands stickers épais et repositionnables à l'infini Un outil spécialement pensé pour devenir autonome !

Par Alexis Nesme
Chez Fleurus

|

Auteur

Alexis Nesme

Editeur

Fleurus

Genre

Tout-carton

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Je vais sur le pot !

Alexis Nesme

Paru le 15/05/2026

4 pages

Fleurus

12,99 €

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Scannez le code barre 9782215202622
9782215202622
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