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On m'appelle Casquette Verte

Alexandre Boucheix

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"A vrai dire, j'ai toujours considéré très convenus les discours plébiscitant la dimension panoramique de notre sport. Bien sûr c'est parfois somptueux, évidemment, mais ce n'est pas cette beauté qui m'attire. Le plus beau d'après moi, c'est d'éprouver sur de longues distances la rançon physique du mouvement, de parvenir à l'endiguer, de comprendre jusqu'à quel point mon cerveau peut prendre le relais pour dicter à mon corps sa conduite, malgré sa déchéance". Voici le parcours d'un sportif atypique qui a prouvé qu'on n'est jamais plus épanoui, jamais plus performant, jamais plus accompli que lorsqu'on choisit d'agir à sa façon.

Par Alexandre Boucheix
Chez J'ai lu

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Auteur

Alexandre Boucheix

Editeur

J'ai lu

Genre

Course à pieds

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On m'appelle Casquette Verte

Alexandre Boucheix

Paru le 15/04/2026

256 pages

J'ai lu

8,50 €

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