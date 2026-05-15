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Albums à dévorer - PS MS - La botte - Album + Fichier - PCF

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La botte est un album à dévorer, il est accompagné de son fichier ressources qui offre une exploitation pédagogique complète et clés en main. La botte Un récit en randonnée pour un travail riche sur le lexique des animaux de la mer et à une mise en réseau avec le conte La moufle. Cet album fait partie de " Les incontournables de @lespetitsliserons " : des albums sélectionnés par Jessica Mazelle (@lespetitsliserons), professeure des écoles, pour leur pertinence et leur efficacité en classe, avec les plus jeunes élèves. L e fichier ressources propose : une séquence de compréhension en 12 séances détaillées, le matériel de manipulation imprimé en couleurs : cartes lexique, marottes... , une bibliographie étoffée pour la mise en réseau et les lectures offertes, des pistes de projets pour aller plus loin, la version sonore et la version vidéoprojetable de l'album et des ressources numériques pour animer les séances.

Par Collectif
Chez XXXX

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Auteur

Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Maternelle

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Albums à dévorer - PS MS - La botte - Album + Fichier - PCF

Collectif

Paru le 15/06/2026

XXXX

27,40 €

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