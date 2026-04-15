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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

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Installée dans une ferme en lisière de forêt vosgienne, Agnès Ledig puise son inspiration auprès des animaux et des plantes qui l'entourent. C'est là qu'est née l'histoire de Témis, archère amoureuse des cerfs, de Rémy, bûcheron sensible et protecteur, de Maxence, audionaturaliste discret et passionné, ou encore de Victoire, soigneuse aux doigts de fée. En nous plongeant au coeur d'une nature sauvage menacée, Répondre à la nuit nous pousse dans nos retranchements : jusqu'où doit-on aller pour défendre le vivant ?

Par Agnès Ledig
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Agnès Ledig

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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