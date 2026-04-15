Installée dans une ferme en lisière de forêt vosgienne, Agnès Ledig puise son inspiration auprès des animaux et des plantes qui l'entourent. C'est là qu'est née l'histoire de Témis, archère amoureuse des cerfs, de Rémy, bûcheron sensible et protecteur, de Maxence, audionaturaliste discret et passionné, ou encore de Victoire, soigneuse aux doigts de fée. En nous plongeant au coeur d'une nature sauvage menacée, Répondre à la nuit nous pousse dans nos retranchements : jusqu'où doit-on aller pour défendre le vivant ?