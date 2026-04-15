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#Roman francophone

Tout passe

Vassili Grossman

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Après trois décennies dans les goulags, Ivan Grigoriévitch retourne au monde des hommes. Au cours d'un voyage en Russie poststalinienne, il croise le chemin de paysans, de soldats, de proches et d'inconnus qui, chacun à leur tour, abordent des moments tendres ou tragiques de leur histoire. De la guerre civile à la famine rouge, des politiques de répression de Lénine à la Shoah, l'ancien prisonnier dénonce ce qu'il perçoit comme l'asservissement de ses compatriotes et les abus de pouvoir des instances soviétiques. Tout passe, le dernier roman de Vassili Grossman, représente le testament littéraire et politique d'un auteur incontournable dont la vision puissante de la liberté résonne encore aujourd'hui. La prose épique de ce géant du siècle embrasse d'un même regard les deux totalitarismes, le nazisme et le communisme, et campe des personnages dont les hésitations, les doutes, les lâchetés, la grandeur aussi, épousent les complexités de l'âme humaine. Florence Colombani, Le Point. Notes, chronologie et glossaire de Robert Hugh Chandler. Avant-propos de Linda Lê. Traduit du russe par Jacqueline Lafond.

Par Vassili Grossman
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Vassili Grossman

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature russe

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Tout passe

Vassili Grossman trad. Jacqueline Lafond, Leslie Talaga

Paru le 15/04/2026

352 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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