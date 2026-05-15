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#Roman francophone

Les cahiers de Malte Laurids Brigge

Rainer Maria Rilke

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Le grand roman autobiographique de Rainer Maria Rilke réédité à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur. Au sortir d'une enfance presque légendaire dans le château de ses ancêtres, le jeune Danois Malte Laurids Brigge se retrouve, solitaire, à Paris. Ses cahiers sont le livre de la souffrance, où affluent les souvenirs et les angoisses de Rilke. Rainer Maria Rilke (1875-1926) est l'un des plus grands poètes de langue allemande. Il est notamment l'auteur des Elégies de Duino, de Poèmes épars, de Nouveaux Poèmes et de Lettres à un jeune poète, disponibles chez Points. Traduit de l'allemand par Maurice Betz Préfacé par Patrick Modiano

Par Rainer Maria Rilke
Chez Points

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Auteur

Rainer Maria Rilke

Editeur

Points

Genre

Littérature Allemande

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Les cahiers de Malte Laurids Brigge

Rainer Maria Rilke trad. Maurice Betz

Paru le 15/05/2026

240 pages

Points

7,90 €

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Scannez le code barre 9791041430789
9791041430789
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