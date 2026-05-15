Les cahiers de Malte Laurids Brigge

Le grand roman autobiographique de Rainer Maria Rilke réédité à l'occasion du centenaire de la mort de l'auteur. Au sortir d'une enfance presque légendaire dans le château de ses ancêtres, le jeune Danois Malte Laurids Brigge se retrouve, solitaire, à Paris. Ses cahiers sont le livre de la souffrance, où affluent les souvenirs et les angoisses de Rilke. Rainer Maria Rilke (1875-1926) est l'un des plus grands poètes de langue allemande. Il est notamment l'auteur des Elégies de Duino, de Poèmes épars, de Nouveaux Poèmes et de Lettres à un jeune poète, disponibles chez Points. Traduit de l'allemand par Maurice Betz Préfacé par Patrick Modiano