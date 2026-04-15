Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Autrement dit

Marie Cardinal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Marie Cardinal selon Toni Morrison : "Il y a quelques années, j'ai lu Les Mots pour le dire de Marie Cardinal. Plus que l'enthousiasme de la personne qui m'a conseillé ce livre, c'est son titre qui m'a persuadée : cinq mots pris à Boileau qui décrivent clairement tout le programme et l'ambition d'un romancier. [... ] Et Cardinal a réussi de manière idéale à restituer l' ''histoire profonde'' de sa vie". . Après l'immense succès des Mots pour le dire (Grasset, 1975), Marie Cardinal a reçu par milliers des lettres de lectrices et de lecteurs avides de partager leurs expériences. Plutôt que de leur écrire, elle a choisi de leur parler : si les mots parlés n'ont pas toujours la densité des mots écrits, ils ont une spontanéité, une vivacité qui permet de dire autrement, et peut-être avec encore plus de proximité, ce que le livre abordait. Tel est Autrement dit (1977), dialogue avec son amie l'autrice Annie Leclerc où Marie Cardinal mène la chevauchée féministe, partant de souvenirs personnels, ainsi sur l'Algérie de son enfance et s'élargissant sur la place des femmes en littérature et dans la société, sans oublier leur rapport au corps, au désir, à la souffrance. On retrouve ici la liberté d'esprit, la franchise et l'humour de Marie Cardinal. "Dire que je suis un écrivain, c'est quelque chose ! " lance-t-elle, et d'ajouter : "C'est une trahison parce que, un écrivain, c'est masculin (et Dieu sait que j'ai des fesses et des nichons et un sexe de femme ! )" Le ton est à la franchise : Cardinal réfuse les euphémismes qui s'imposent aux femmes sous couvert de pudeur, de protection et, en réalité, pour les maintenir dans la contrainte. Document crucial et toujours d'actualité sur la libération de la parole féminine, Autrement dit montre que le féminisme est une affaire de mots et de courage.

Par Marie Cardinal
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Marie Cardinal

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Autrement dit par Marie Cardinal

Commenter ce livre

 

Autrement dit

Marie Cardinal

Paru le 15/04/2026

150 pages

Grasset & Fasquelle

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246845843
9782246845843
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Jean-Paul Krassinsky, auteur de bande dessinée, est mort à 53 ans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.