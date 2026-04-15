Marie Cardinal selon Toni Morrison : "Il y a quelques années, j'ai lu Les Mots pour le dire de Marie Cardinal. Plus que l'enthousiasme de la personne qui m'a conseillé ce livre, c'est son titre qui m'a persuadée : cinq mots pris à Boileau qui décrivent clairement tout le programme et l'ambition d'un romancier. [... ] Et Cardinal a réussi de manière idéale à restituer l' ''histoire profonde'' de sa vie". . Après l'immense succès des Mots pour le dire (Grasset, 1975), Marie Cardinal a reçu par milliers des lettres de lectrices et de lecteurs avides de partager leurs expériences. Plutôt que de leur écrire, elle a choisi de leur parler : si les mots parlés n'ont pas toujours la densité des mots écrits, ils ont une spontanéité, une vivacité qui permet de dire autrement, et peut-être avec encore plus de proximité, ce que le livre abordait. Tel est Autrement dit (1977), dialogue avec son amie l'autrice Annie Leclerc où Marie Cardinal mène la chevauchée féministe, partant de souvenirs personnels, ainsi sur l'Algérie de son enfance et s'élargissant sur la place des femmes en littérature et dans la société, sans oublier leur rapport au corps, au désir, à la souffrance. On retrouve ici la liberté d'esprit, la franchise et l'humour de Marie Cardinal. "Dire que je suis un écrivain, c'est quelque chose ! " lance-t-elle, et d'ajouter : "C'est une trahison parce que, un écrivain, c'est masculin (et Dieu sait que j'ai des fesses et des nichons et un sexe de femme ! )" Le ton est à la franchise : Cardinal réfuse les euphémismes qui s'imposent aux femmes sous couvert de pudeur, de protection et, en réalité, pour les maintenir dans la contrainte. Document crucial et toujours d'actualité sur la libération de la parole féminine, Autrement dit montre que le féminisme est une affaire de mots et de courage.