Lettres à un jeune poète

L'échange intégral enrichi des lettres du jeune poète Franz Xaver Kappus à Rainer Maria Rilke Franz Xaver Kappus, élève officier de l'armée austro-hongroise, rêve d'écrire. A Rainer Maria Rilke, il adresse ses poèmes, mais aussi ses doutes, ses élans contrariés, ses questions sur l'amour, la sexualité et le sens même d'exister. Une conversation s'engage. Rilke refuse de juger ses vers, mais il partagera ce qu'implique pour lui le fait d'écrire, de vivre en poète, et, par-delà, de vivre tout court. Publié pour la première fois dans son intégralité, cet échange intime, qui s'étend de 1903 à 1908, donne au texte de Rilke une puissance et une portée nouvelles. "Un bréviaire d'initiation à la poésie et, au-delà, à l'existence". Télérama Rainer Maria Rilke (1875-1926) est l'un des plus grands poètes de langue allemande. Il est notamment l'auteur des Elégies de Duino, des Cahiers de Malte Laurids Brigge, de Poèmes épars (1907-1926) et de Nouveaux Poèmes, disponibles chez Points. Traduit de l'allemand par Sacha Zilberfarb