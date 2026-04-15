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#Essais

L'odyssée de L'Odyssée

Christophe Ono-dit-Biot

ActuaLitté
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Les sirènes tentatrices, l'infâme cyclope, Circé et ses pourceaux, et bien sûr Ulysse, mari aimant et roi éclairé, qui parvient après mille détours à rentrer chez lui auprès de sa fidèle épouse pour récupérer sa terre et n'en plus bouger... Voilà ce qu'on nous a toujours raconté des aventures d'Ulysse dans L'Odyssée. Mais lit-on encore vraiment les 12 000 vers d'Homère, ou de celui qu'on appelle Homère ? Or, les lire en compagnie d'un passeur passionné comme Christophe Ono-dit-Biot, c'est découvrir, au-delà des images d'Epinal moralisatrices et simplistes, un univers beaucoup plus riche, sensuel, brutal, complexe et captivant. L'entreprise de l'auteur est directe, généreuse et efficace : raconter L'Odyssée aux adultes, en suivant l'ordre des chants, dans une succession de brefs chapitres qui nous content au plus près du texte les aventures des héros et des héroïnes, des déesses et des dieux, mais creusent aussi le sens profond que les contemporains leur donnaient et les leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Nous comprenons enfin pourquoi L'Odyssée, l'une des plus merveilleuses inventions littéraires de tous les temps, fascine toujours, près de trente siècles après qu'elle a été fixée par écrit, et comment elle nous aide encore à naviguer dans les brouillards de notre époque. A prendre, aussi, un plaisir fou. Un livre romanesque en diable, à la pédagogie charmeuse et à l'érudition toujours ludique : le " gai savoir " à la portée de toutes et de tous.

Par Christophe Ono-dit-Biot
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Christophe Ono-dit-Biot

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Critique

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L'odyssée de L'Odyssée

Christophe Ono-dit-Biot

Paru le 15/04/2026

365 pages

Grasset & Fasquelle

23,00 €

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Scannez le code barre 9782246841326
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