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#Polar

Nóta

Ragnar Jónasson

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La première enquête d'Ari Thór, le personnage principal des enquêtes de Siglufjördur, la série islandaise au succès international. Nóta : aux origines des enquêtes de Siglufjördur INEDIT Ari Thór, étudiant à l'école de police de Reykjavík, reçoit un courrier qui le bouleverse. Une facture pour une dépense à Londres où il n'a pas mis les pieds. La date de naissance indiquée est celle de son père, disparu des années auparavant, alors qu'Ari était enfant. Comment son père a-t-il pu l'abandonner ? Où est-il désormais ? Ari Thór part à la recherche de la vérité... Avec Nóta, l'enquêteur de Siglufjördur, le village le plus au nord de l'Islande, remonte enfin aux origines. Né à Reykjavík en 1976, Ragnar Jónasson a traduit Agatha Christie en islandais, avant d'écrire ses propres romans. On lui doit la trilogie "La Dame de Reykjavík" et la série des "Enquêtes de Siglufjördur" . Maître du polar islandais, Ragnar Jónasson est devenu l'un des romanciers internationaux les plus reconnus. Tous ses romans sont disponibles chez Points. Préface inédite de Ragnar Jónasson Traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün

Par Ragnar Jónasson
Chez Points

|

Auteur

Ragnar Jónasson

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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Nóta

Ragnar Jónasson

Paru le 15/05/2026

216 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041430185
9791041430185
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