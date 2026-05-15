Une histoire de la Méditerranée du XVIIe siècle, observatoire de l'élaboration des concepts de notre souveraineté moderne. Comment disait-on le droit sur les mers ? La mer est-elle libre ou appartient-elle aux Etats qui la bordent ? Une mer jalousée retrace l'histoire de ces débats majeurs de l'époque moderne à partir de l'observatoire méditerranéen. Du golfe de Venise aux mers du Levant, des littoraux nord-africains aux ports francs de Livourne, Gênes et Marseille, ce livre explore la diversité des conceptions concurrentes des limites maritimes et des eaux territoriales. Il revient ainsi sur des notions fondamentales de la pensée politique moderne telles que la propriété, l'occupation, la possession et la souveraineté, qu'il inscrit dans une généalogie de longue durée. S'appuyant sur des traités imprimés et des libelles manuscrits, des atlas, des cartes, des gravures, il brosse le portrait d'une mer au statut disputé et incertain. Guillaume Calafat Maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC). Ses recherches portent sur les naufrages en Méditerranée à l'époque moderne. Il dirige aujourd'hui la revue Annales. Histoire, siences sociales.