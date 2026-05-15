Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les autres affaires de Dominique Pélicot

Laurent Valdiguié

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une enquête bouleversante qui met en lumière les failles du système judiciaire dans la protection des victimes. Et si Dominique Pélicot avait pu être arrêté plus tôt ? Et si d'autres femmes avaient été prises au sérieux ? Et si les services policiers et judiciaires n'avaient pas commis tant d'impairs ? Laurent Valdiguié pose la question suivante : la justice est-elle passée à côté d'un criminel en série ? Est-elle en mesure de rattraper ses fautes du passé, en enquêtant sur ses propres loupés ? Cette enquête reprend les faits commis par Dominique Pélicot depuis des dizaines d'années, les erreurs policières comme celles de la justice, ainsi que le silence "assourdissant" des politiciens. Les conséquences en sont indélébiles pour les victimes qui doivent les supporter et les subir à perpétuité. "Un livre qu'on ne lâche pas. [... ] Une enquête fouillée, passionnante, dans laquelle on découvre que si tout avait bien fonctionné, Gisèle Pelicot n'aurait pas vécu le calvaire qu'elle a traversé". France 5, C dans l'air Laurent Valdiguié est grand reporter pour le magazine Marianne. Il a également cofondé Victor Noir, un collectif d'investigation qui publient leurs enquêtes sur des personnalités politiques, dont Nicolas Sarkozy (Le Parrain : Sarko après Sarko, Seuil, 2023).

Par Laurent Valdiguié
Chez Points

|

Auteur

Laurent Valdiguié

Editeur

Points

Genre

Criminalité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les autres affaires de Dominique Pélicot par Laurent Valdiguié

Commenter ce livre

 

Les autres affaires de Dominique Pélicot

Laurent Valdiguié

Paru le 15/05/2026

216 pages

Points

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041427635
9791041427635
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable Monument préféré des Français : bibliothèque, domaine et château d'autrices en lice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.