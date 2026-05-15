Les autres affaires de Dominique Pélicot

Une enquête bouleversante qui met en lumière les failles du système judiciaire dans la protection des victimes. Et si Dominique Pélicot avait pu être arrêté plus tôt ? Et si d'autres femmes avaient été prises au sérieux ? Et si les services policiers et judiciaires n'avaient pas commis tant d'impairs ? Laurent Valdiguié pose la question suivante : la justice est-elle passée à côté d'un criminel en série ? Est-elle en mesure de rattraper ses fautes du passé, en enquêtant sur ses propres loupés ? Cette enquête reprend les faits commis par Dominique Pélicot depuis des dizaines d'années, les erreurs policières comme celles de la justice, ainsi que le silence "assourdissant" des politiciens. Les conséquences en sont indélébiles pour les victimes qui doivent les supporter et les subir à perpétuité. "Un livre qu'on ne lâche pas. [... ] Une enquête fouillée, passionnante, dans laquelle on découvre que si tout avait bien fonctionné, Gisèle Pelicot n'aurait pas vécu le calvaire qu'elle a traversé". France 5, C dans l'air Laurent Valdiguié est grand reporter pour le magazine Marianne. Il a également cofondé Victor Noir, un collectif d'investigation qui publient leurs enquêtes sur des personnalités politiques, dont Nicolas Sarkozy (Le Parrain : Sarko après Sarko, Seuil, 2023).