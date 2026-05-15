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#Essais

Premiers cris

Clémentine Goldszal

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Une immersion dans un service de néonatalogie, entre la vie et mort, au coeur de la vulnérabilité humaine. Qui sont les nouveau-nés ? Absolument démunis, non doués de parole... Une énigme entoure leur précieuse existence. Qu'auraient-ils à nous dire s'ils pouvaient se raconter ? Pour tenter de percer ces mystères, l'autrice a reçu l'autorisation exceptionnelle de passer six mois en immersion au sein de l'unité de néonatologie et de réanimation néonatale de l'hôpital Necker-Enfants malades à Paris. Dans ce service qui traite chaque jour des cas complexes, parfois désespérés, elle a observé celles et ceux qui s'activent au quotidien autour des nouveau-nés : médecins, infirmières, psychologues, parents... tous font cause commune pour accompagner ces êtres qui entrent dans la vie. Premiers cris se lit comme un carnet de terrain de choses vues pour comprendre ce que nous avons tous vécu à la naissance. Un livre sur la vie et la mort des êtres les plus fragiles, une méditation sur l'extrême vulnérabilité. "Pari parfaitement réussi. Cette voix résonne encore en nous une fois le livre refermé". L'Obs Clémentine Goldszal est journaliste culturelle et critique littéraire à Elle, où elle supervise le Prix des Lectrices, et à M, le magazine du Monde. Premiers cris est son premierlivre.

Par Clémentine Goldszal
Chez Points

|

Auteur

Clémentine Goldszal

Editeur

Points

Genre

Nourrissons

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Premiers cris

Clémentine Goldszal

Paru le 15/05/2026

288 pages

Points

8,40 €

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Scannez le code barre 9791041427499
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