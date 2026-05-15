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Arsène Lupin

Maurice Leblanc

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Trois aventures du plus célèbre et du plus charmeur des cambrioleurs de la littérature française : Arsène Lupin. Arsène Lupin sème la confusion parmi les rangs de la police française. Sous diverses identités, tour à tour grimé ou déguisé, ce gentleman aussi charmeur que rusé n'a pas son pareil pour commettre vols et délits ou pour résoudre des énigmes criminelles. Qu'il soit sur un navire, derrière des barreaux ou porté disparu, Lupin parvient dans chacun des textes de ce recueil à leurrer ses lecteurs. "? Arsène Lupin parmi nous ? ! L'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois ? ! ? " D'abord journaliste, Maurice Leblanc (1864-1941) devient romancier puis conteur. En 1905, un directeur de revue lui passe commande d'une nouvelle dans la veine des aventures de Sherlock Holmes ? : c'est ainsi que naît Arsène Lupin, figure du gentleman-cambrioleur de la Belle Epoque qui connaîtra un succès immédiat.

Par Maurice Leblanc
Chez Points

|

Auteur

Maurice Leblanc

Editeur

Points

Genre

Romans policiers

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Arsène Lupin

Maurice Leblanc

Paru le 15/05/2026

720 pages

Points

11,40 €

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