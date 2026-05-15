De la fin du Premier Empire en 1814, à la fin du Second empire en 1870, voici contée l'histoire d'une famille qui va oeuvrer à la création de la plus prestigieuse des stations balnéaires françaises sur la côte Atlantique. Dans les premières années, ce sont deux, trois hôtels pour baigneurs et malades, puis les premières constructions de villas, sur la plage. Au fil du temps, et des bouleversements politiques nationaux, les Bouscatière vont entreprendre, négocier, se battre et travailler avec acharnement à l'épanouissement de leur cité idéale. L'arrivée du train, le quotidien des pêcheurs, des parqueurs et des gemmeurs, la spéculation et les chalets de la ville d'hiver, l'apparition des frères Pereire, les visites de Napoléon III, et "de l'autre côté de l'eau" , l'installation de grands domaines, ceux des Courcy à Taussat, de Javal à Arès, de Lesca au Cap-Ferret. Amédée Bouscatière, le fondateur de la lignée est un enfant du pays, fils de charbonnier. Poussé par l'ambition, il fera sa fortune et celle de ses descendants, à une époque propice aux aventuriers, aux audacieux, et aux crapules.