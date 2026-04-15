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Géopolitique du musée

François Mairesse

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Institutions dédiées à l'éducation, à l'inclusion et à la préservation du patrimoine, les musées sont aussi des instruments de pouvoir. Durant les Temps modernes, ils se propagent parallèlement aux avancées du capitalisme et du colonialisme, profitant des situations de pouvoir pour développer leurs collections, intégrant largement la logique économique. Symboles de richesse accumulée, les musées jouent un rôle central dans la diffusion culturelle et l'exercice du soft power, voire de la propagande. A partir d'une analyse du système muséal contemporain, cet ouvrage retrace l'histoire mondiale des musées, examine leur rôle dans la persuasion culturelle, leur poids économique et leur place dans la compétition entre Etats. Il aborde également les zones d'ombre de leur histoire : leur implication dans les conflits armés, les pillages, et les débats sur la restitution des oeuvres. L'exploration du monde des musées permet ainsi de tracer, autant sur le plan historique que géographique, un reflet des enjeux géopolitiques du monde contemporain.

Par François Mairesse
Chez Armand Colin

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Auteur

François Mairesse

Editeur

Armand Colin

Genre

Géopolitique

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Géopolitique du musée

François Mairesse

Paru le 15/04/2026

223 pages

Armand Colin

23,90 €

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Scannez le code barre 9782200642433
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