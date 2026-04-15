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#Roman francophone

Pot-Bouille

Emile Zola

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A Paris, l'immeuble de la rue de Choiseul accueille un nouvel arrivant : l'ambitieux et séducteur Octave Mouret. Le jeune homme compte bien user de ses charmes pour se frayer un chemin dans la haute société. Il ne pouvait mieux tomber : derrière sa respectabilité de façade, c'est un monde de mensonges et de vices qui s'ouvre à lui... A travers le regard d'un jeune provincial, Pot-Bouille dévoile les rouages comiques et cruels d'une bourgeoisie parisienne aussi ridicule que corrompue. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale "DEVOILER LES ROUAGES DE LA SOCIETE" - Analyse du parcours - Le parcours dans l'oeuvre - Groupement de 3 textes - Histoire des arts VERS LE BAC - 5 explications linéaires guidées - Sujets de dissertation et de commentaire guidés - Parler de l'oeuvre en entretien - Termes d'analyse littéraire - Méthodologie CAHIER PHOTOS.

Par Emile Zola
Chez Flammarion

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

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Pot-Bouille

Emile Zola

Paru le 15/04/2026

512 pages

Flammarion

3,90 €

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