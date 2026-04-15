A Paris, l'immeuble de la rue de Choiseul accueille un nouvel arrivant : l'ambitieux et séducteur Octave Mouret. Le jeune homme compte bien user de ses charmes pour se frayer un chemin dans la haute société. Il ne pouvait mieux tomber : derrière sa respectabilité de façade, c'est un monde de mensonges et de vices qui s'ouvre à lui... A travers le regard d'un jeune provincial, Pot-Bouille dévoile les rouages comiques et cruels d'une bourgeoisie parisienne aussi ridicule que corrompue. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genèse et genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale "DEVOILER LES ROUAGES DE LA SOCIETE" - Analyse du parcours - Le parcours dans l'oeuvre - Groupement de 3 textes - Histoire des arts VERS LE BAC - 5 explications linéaires guidées - Sujets de dissertation et de commentaire guidés - Parler de l'oeuvre en entretien - Termes d'analyse littéraire - Méthodologie CAHIER PHOTOS.