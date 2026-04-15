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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Thérèse Raquin

Emile Zola

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Mariée à Camille, Thérèse révèle sa vraie nature, à la fois sensuelle et voluptueuse, au contact de Laurent. Les deux amants croient pouvoir assouvir leur passion librement en assassinant l'époux gênant. Gagnés par le remords, sombreront-ils dans la folie ? Anatomiste dans l'âme, Zola étudie les désordres, dissèque les passions et élabore une oeuvre magistrale où s'affirment déjà les principes esthétiques du naturalisme. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale "ANATOMIE DES PASSIONS" - Analyse du parcours - Le parcours dans l'oeuvre - Groupement de 3 textes : la naissance de la passion amoureuse VERS LE BAC - 5 explications linéaires guidées - Sujet de commentaire guidé - Parler de l'oeuvre en entretien - Termes d'analyse littéraire CAHIER PHOTOS.

Par Emile Zola
Chez Flammarion

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Auteur

Emile Zola

Editeur

Flammarion

Genre

Lycée

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Thérèse Raquin

Emile Zola

Paru le 15/04/2026

288 pages

Flammarion

3,50 €

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