Thérèse Raquin

Mariée à Camille, Thérèse révèle sa vraie nature, à la fois sensuelle et voluptueuse, au contact de Laurent. Les deux amants croient pouvoir assouvir leur passion librement en assassinant l'époux gênant. Gagnés par le remords, sombreront-ils dans la folie ? Anatomiste dans l'âme, Zola étudie les désordres, dissèque les passions et élabore une oeuvre magistrale où s'affirment déjà les principes esthétiques du naturalisme. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte historique et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie et carte mentale "ANATOMIE DES PASSIONS" - Analyse du parcours - Le parcours dans l'oeuvre - Groupement de 3 textes : la naissance de la passion amoureuse VERS LE BAC - 5 explications linéaires guidées - Sujet de commentaire guidé - Parler de l'oeuvre en entretien - Termes d'analyse littéraire CAHIER PHOTOS.