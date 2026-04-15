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Je fais le plein de protéines à l'Air Fryer

Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui

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Préparez des recettes croustillantes, rassasiantes et délicieusement protéinées ! Découvrez 150 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer. Que ce soit pour un petit-déjeuner rapide, un dîner gourmand ou une collation healthy, laissez-vous guider par des idées audacieuses et équilibrées. Au menu : burger veggie, baked oats framboise et chocolat, nuggets de poisson panés à la noix de coco, moelleux chocolat-banane, bowl de riz croustillant, chou rouge et saumon rôti... Des recettes variées pour tous les appétits et toutes les envies !

Par Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui
Chez Larousse

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Auteur

Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine au robot

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Je fais le plein de protéines à l'Air Fryer

Juliette Lalbaltry, Déborah Besco-Jaoui

Paru le 15/04/2026

288 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036091979
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