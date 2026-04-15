Je fais le plein de protéines à l'Air Fryer

Préparez des recettes croustillantes, rassasiantes et délicieusement protéinées ! Découvrez 150 recettes adaptées à toutes les machines d'air fryer. Que ce soit pour un petit-déjeuner rapide, un dîner gourmand ou une collation healthy, laissez-vous guider par des idées audacieuses et équilibrées. Au menu : burger veggie, baked oats framboise et chocolat, nuggets de poisson panés à la noix de coco, moelleux chocolat-banane, bowl de riz croustillant, chou rouge et saumon rôti... Des recettes variées pour tous les appétits et toutes les envies !