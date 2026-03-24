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Déclic

Severine Bolome

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Et si le moment était venu de vous choisir ? Déclic vous invite à redéfinir vos blocages, non plus comme des failles, mais comme des leviers capables de vous mener vers une clarté, une confiance et une liberté nouvelles. Avec une écriture vivante, imagée et teintée d'humour, Séverine Bolomé vous accompagne dans l'exploration de vos mécanismes intérieurs, l'apaisement de vos émotions, la définition de vos limites et la reconquête de votre confiance en vous. Alliant psychologie, hypnose, créativité et exercices pratiques, cet ouvrage propose une approche à la fois accessible et profondément humaine, vous permettant de progresser à votre propre rythme, sans contrainte. Tel un échange sincère et motivant, il révèle que ce qui semble brisé peut devenir un véritable atout pour votre épanouissement.

Par Severine Bolome
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Severine Bolome

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Essais

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Déclic

Severine Bolome

Paru le 24/03/2026

272 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

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Scannez le code barre 9791044032577
9791044032577
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