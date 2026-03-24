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#Roman francophone

Là où nos mondes se réparent

Claudien Bagayamukwe Cubaka

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Sous la pluie grise de Paris, dans le silence d'une église du Quartier latin, deux solitudes se rencontrent. Daniel, étudiant venu de Kinshasa, porte l'espérance des siens. Esther, née à Lyon, cherche ses racines dans l'art. De Kinshasa à Kyoto, Là où nos mondes se réparent tisse un voyage entre continents et blessures intérieures. A l'image du kintsugi, l'art japonais de réparer avec de l'or, ce roman célèbre le métissage, le pardon et la résilience, où l'amour devient pont et lumière.

Par Claudien Bagayamukwe Cubaka
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Claudien Bagayamukwe Cubaka

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Là où nos mondes se réparent

Claudien Bagayamukwe Cubaka

Paru le 24/03/2026

112 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791044030740
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