Sous la pluie grise de Paris, dans le silence d'une église du Quartier latin, deux solitudes se rencontrent. Daniel, étudiant venu de Kinshasa, porte l'espérance des siens. Esther, née à Lyon, cherche ses racines dans l'art. De Kinshasa à Kyoto, Là où nos mondes se réparent tisse un voyage entre continents et blessures intérieures. A l'image du kintsugi, l'art japonais de réparer avec de l'or, ce roman célèbre le métissage, le pardon et la résilience, où l'amour devient pont et lumière.