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Hécate la sorcière

Nikita Gill

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Première "sorcière", fille des Titans Persès et Astéria, poursuivie par Zeus, Appolon et les autres nouveaux dieux olympiens, quand ceux-ci ont renversé les Titans. Née dans un monde en feu, la jeune déesse Hécate n'a jamais connu la sécurité. Après que ses parents ont perdu la guerre entre les Titans et les nouveaux dieux de l'Olympe, Hécate est emmenée par sa mère Asteria aux Enfers, où Styx et Hadès acceptent de l'élever. Pendant ce temps, Asteria est poursuivie à travers le monde par Zeus et Poséidon et, pour échapper à leurs griffes, se transforme en une île dans une mer déchaînée. Orpheline et seule, Hécate grandit parmi les horreurs et les beautés du monde souterrain, déchirée entre la recherche de ses pouvoirs divins, la quête de ses parents, et un puissant sentiment d'appartenance au pays des morts. Elle va devoir découvrir seule ses pouvoirs et s'inventer un destin.

Par Nikita Gill
Chez Hachette

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Auteur

Nikita Gill

Editeur

Hachette

Genre

Fantasy

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Hécate la sorcière

Nikita Gill

Paru le 15/04/2026

430 pages

Hachette

23,00 €

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Scannez le code barre 9782017896272
9782017896272
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