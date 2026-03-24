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#Roman francophone

Profite, ma fille !

Cloé Choisi

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Originaire du nord de la France, Emma Fisher traverse entre dix-huit et vingt-neuf ans les tempêtes de l'entrée dans l'âge adulte. A travers une autofiction poignante, elle revisite ses histoires d'amour, d'amitié et de famille, un enchevêtrement d'attachements profonds et de fractures dévastatrices. Violences psychologiques, deuil et une fatigue de vivre omniprésente jalonnent son chemin, mais deviennent aussi les moteurs d'une quête de soi sans compromis. Ses voyages, intérieurs et extérieurs, se transforment en espaces de reconstruction, où Emma apprend à écouter ses limites et à honorer ses désirs. Résilience et conquête de soi forment les bases de son évolution, jusqu'à ce qu'une audace nouvelle la propulse vers l'un des sommets académiques : une place de chercheuse dans une prestigieuse université anglaise.

Par Cloé Choisi
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Cloé Choisi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Profite, ma fille !

Cloé Choisi

Paru le 24/03/2026

192 pages

Le Lys Bleu

20,00 €

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Scannez le code barre 9791043704925
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